На заливных полях Верхней Рублевки, которые скоро войдут в состав столицы, зреет русский бунт. Крестьяне нескольких сел Одинцовского района Подмосковья, отчаявшись найти правду, готовы взять в руки вилы и топоры.
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