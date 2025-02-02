В поселке Еланцы отметили 75-летие Ольхонского лесничества

В поселке Еланцы отметили 75-летний юбилей Ольхонского лесничества. Лесничество, занимающее 482 640 гектаров, охраняет уникальную экосистему острова Ольхон, где 93% территории покрыто лесами, преимущественно из ценных хвойных пород, сообщили в областном правительстве.
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