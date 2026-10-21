@ Mariam Zuhaib/AP/TASS Tекст: Олег Исайченко Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США.
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