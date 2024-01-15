Песков назвал позором высылку пенсионера Каткова из Латвии

Принудительная высылка российского пенсионера стала бы позором для любой страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков осудил Латвию за обращение с 82-летним Борисом Катковым, сообщили «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии