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Песков назвал позором высылку пенсионера Каткова из Латвии

Песков назвал позором высылку пенсионера Каткова из Латвии

Принудительная высылка российского пенсионера стала бы позором для любой страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков осудил Латвию за обращение с 82-летним Борисом Катковым, сообщили «Известия».

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