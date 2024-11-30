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Царьград

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Российские элиты играют против России. И злят Китай: Закулисные битвы считал Котков

Российские элиты играют против России. И злят Китай: Закулисные битвы считал Котков

В последнее время Россия и Китай как никогда близки: товарооборот двух стран по итогам 2024 года может достигнуть $250 млрд, Москва и Пекин поддерживают друг друга на международной арене, обе стороны, кажется, не против сотрудничать в военной сфере.

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Комментарии
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Sobering
Смотрите &quot;Игра престолов&quot;. Это как раз фильм о глобальных &quot;играх&quot; в управлении иносказательным методом. У страновой элиты каждого государства и недогосударства есть надстрановая элита, неприкасаемая. Вот неприкасаемых Березовского, Немцова, Починка и т.д. убрала надстрановая элита, работающая непосредственно на глобальную элиту.  Ну а с 2022 Путин начал вывод России полностью из под надстранового управления в лице Глобального Предиктора. Что мы и видим с МО и генералитетом, который окучивали кланово-корпоративные группировки. Далее на цугундер пойдут следующие министерства и ведомства. Что поделаешь? так просто либеральные замашки в управлении и в экономике так просто не уберёшь. Нужны новые кадры. А пока подпиндосники под страхом применения к ним разного рода действий вынужденны работать на Россию. Но таки работают с методами саботирования.
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9 час.
Sobering
К примеру...  На Петербургском экономическом форуме во время так называемого обеда Сбербанка... Греф:- &quot; «А ну-ка, какая тут у нас разбивочка? Кто верит в эти национальные проекты, а кто не верит?». Голикова, прямым текстом:- «Мы всё полностью дискредитируем, всё дискредитируем!» Силуанов: «Мы сделаем таким образом, что народ взвоет и проклянёт Путина с его национальными проектами». Шохин:- «А! Перестроечки тебе захотелось? Устроим мы тебе Перестроечку»! «Кудрин, ты вот, значит, что хочешь – чтобы Соединённым Штатам достались эти денежки, которые нарабатывают люди (чиновники и олигархи). Иначе ты здесь Путину устроишь полное обрушение. Ты не Путину – ты стране это устраиваешь».
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9 час.
S
Sobering
Что касается Китая, то Китайские подпиндосники &quot;комсомольцы&quot;, как и подпиндосные олигархи, точно также работают против Си, как и в России против Путина. Они точно также увещеваются США сбросить Си.
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9 час.

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