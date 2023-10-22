Ростовскую область в воскресенье накроет плотным туманом

Автомобилистов просят быть на дороге более осторожными и осмотрительными.В Ростовской области в последний день уик-энда синоптики прогнозируют плотный туман, который начнётся опускаться на регион в ночь на 22 октября.
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