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ABC: Махачева могут лишить титула UFC в случае отказа от боя с Топурией

ABC: Махачева могут лишить титула UFC в случае отказа от боя с Топурией

Действующий обладатель титула в лёгком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев может быть лишён своего звания, если откажется отстаивать его в поединке с бывшим лидером полулёгкого дивизиона Илией Топурией.

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