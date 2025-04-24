ABC: Махачева могут лишить титула UFC в случае отказа от боя с Топурией

Действующий обладатель титула в лёгком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев может быть лишён своего звания, если откажется отстаивать его в поединке с бывшим лидером полулёгкого дивизиона Илией Топурией.
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