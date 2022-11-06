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«Ювентус» выиграл 4 матча Серии А подряд с общим счетом 8:0 и вышел на 5-е место. «Интер» опустился на 7-е

«Ювентус» в чемпионате Италии одержал четвертую победу подряд. Команда Массимилиано Аллегри нанесла поражение «Интеру» (2:0) в 13-м туре.

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