Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 882 подписчика

"Уход с рынка был плевком": Малофеев предложил справедливый способ возвращения иностранных компаний в Россию

"Уход с рынка был плевком": Малофеев предложил справедливый способ возвращения иностранных компаний в Россию

Учредитель Царьграда Константин Малофеев прокомментировал заявление главы Минпромторга о том, что в нашей стране возвращения западных компаний с распростёртыми объятиями не ждут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тн
татьяна неструева
еще ни коня  ни воза  .
Ответить
1 д.
наверх