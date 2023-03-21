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МИД РФ: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании по Украине

МИД РФ: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании по Украине

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, они – участники конфликта с Россией на территории Украины.

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