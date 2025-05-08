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Худшие опасения подтвердились. Россия запускает план Б. Сами виноваты

Худшие опасения подтвердились. Россия запускает план Б. Сами виноваты

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Как только уничтожим бандерлогов с их пиндосраными покровителями и главными убийцами, надо ввести праздник Победы над фашистскими Соединёнными штатами и гейропейской Европой...
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