Что увидел Гагарин на орбите, о чём не писали в отчётах

12 апреля 1961 года мир рукоплескал первому человеку в космосе. Гагарин на пресс-конференциях, Гагарин на приёмах, Гагарин в многочисленных интервью — везде одна и та же улыбка и одна и та же лаконичная формула: «Всё прошло штатно, аппаратура работала безукоризненно».