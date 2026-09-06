Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что увидел Гагарин на орбите, о чём не писали в отчётах

12 апреля 1961 года мир рукоплескал первому человеку в космосе. Гагарин на пресс-конференциях, Гагарин на приёмах, Гагарин в многочисленных интервью — везде одна и та же улыбка и одна и та же лаконичная формула: «Всё прошло штатно, аппаратура работала безукоризненно».

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