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Ягудин — о решении ISU: это испытание на верность делу своей жизни

Ягудин — о решении ISU: это испытание на верность делу своей жизни

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался в поддержку Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина.

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