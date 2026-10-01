3 комнатная квартира 69кв.м улица 230 Стрелковой Дивизии в Буденновском районе в Донецке - 7 000 000 руб

Продается уютная 3-комнатная квартира в Буденновском районе города Донецка улица: 230 Стрелковой Дивизии с продуманной планировкой в одном из самых развитых районов города! О КВАРТИРЕ: Площадь: 69 м² — пространство организовано максимально эффективно.
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