Копеечка - Объя...
Добавить объявление
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Копеечка - Объявления Донбасса

9 подписчиков

3 комнатная квартира 69кв.м улица 230 Стрелковой Дивизии в Буденновском районе в Донецке - 7 000 000 руб

3 комнатная квартира 69кв.м улица 230 Стрелковой Дивизии в Буденновском районе в Донецке - 7 000 000 руб

Продается уютная 3-комнатная квартира в Буденновском районе города Донецка улица: 230 Стрелковой Дивизии с продуманной планировкой в одном из самых развитых районов города! О КВАРТИРЕ: Площадь: 69 м² — пространство организовано максимально эффективно.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым