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Путин заявил, что Россия видит проявления неоколониализма в поведении Запада

Путин заявил, что Россия видит проявления неоколониализма в поведении Запада

Global look press/Keystone Press Agency/U.S. Army Россия наблюдает агрессивные проявления неоколониализма в поведении Запада, который стремится отказывать на страны экономическое давление, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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