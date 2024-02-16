Global look press/Keystone Press Agency/U.S. Army Россия наблюдает агрессивные проявления неоколониализма в поведении Запада, который стремится отказывать на страны экономическое давление, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии