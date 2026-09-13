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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Это было непросто». Де’Энтони Мелтон рассказал, как прошлый сезон помог ему стать более разносторонним игроком

Де’Энтони Мелтон считает, что прошлый сезон помог ему стать более разносторонним игроком. Из-за многочисленных травм у « Голден Стэйт » фактически было «три разных состава», поэтому защитнику приходилось выполнять разные функции.

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