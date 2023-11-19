Мэр Нью-Йорка призвал богатейших людей помочь городу пережить финансовый шторм

Проблемы вызваны кризисом с мигрантами.Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал богатейших людей города открыть свои кошельки, чтобы помочь городу пережить финансовый шторм, вызванный продолжающимся кризисом с мигрантами, сообщает FoxNews.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии