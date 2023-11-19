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Мэр Нью-Йорка призвал богатейших людей помочь городу пережить финансовый шторм

Мэр Нью-Йорка призвал богатейших людей помочь городу пережить финансовый шторм

Проблемы вызваны кризисом с мигрантами.Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал богатейших людей города открыть свои кошельки, чтобы помочь городу пережить финансовый шторм, вызванный продолжающимся кризисом с мигрантами, сообщает FoxNews.

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