В распоряжении RT появились кадры с места, где, по данным ряда СМИ, был убит лётчик-предатель Максим Кузьминов

В этом районе испанского муниципалитета Вильяхайоса живёт много украинцев, сообщил RT местный житель.
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