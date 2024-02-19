Медвежий угол
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Медвежий угол

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В распоряжении RT появились кадры с места, где, по данным ряда СМИ, был убит лётчик-предатель Максим Кузьминов

В распоряжении RT появились кадры с места, где, по данным ряда СМИ, был убит лётчик-предатель Максим Кузьминов

В этом районе испанского муниципалитета Вильяхайоса живёт много украинцев, сообщил RT местный житель.

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Комментарии
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Александр
... пригласил к себе в гости бывшую жену... Жена приехала и замочила его...
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8 час.
n
nyha
Ну сдох максим...да и йух с ним...
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7 час.
Татьянка Яцук
Ду уж настолько ли он был ценен для укропов, чтобы наворачивать инсценировку его ликвидации аж в Испании...исдох иуда- туда ему и путь...
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2 час.

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