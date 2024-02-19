В распоряжении RT появились кадры с места, где, по данным ряда СМИ, был убит лётчик-предатель Максим Кузьминов

... пригласил к себе в гости бывшую жену... Жена приехала и замочила его...

Татьянка Яцук

Ду уж настолько ли он был ценен для укропов, чтобы наворачивать инсценировку его ликвидации аж в Испании...исдох иуда- туда ему и путь...