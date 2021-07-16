Ради хайпа. В Кобрине хулиганы избивали случайных людей и снимали видео

Политика как она естьПолитикаРади хайпа. В Кобрине хулиганы избивали случайных людей и снимали видео Вечером 15 июля в социальной сети появился видеоролик, в котором парень избивает случайных прохожих.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМедбратУблюдкиАлексей ТарасовТам за кадром слышно подхихикивание мерзкой сучки. Интересно: а она осталась в стороне? И да, вот эти мрази наверняка из числа протестунов!FYFesko YuryА "жертвы"- патологические терпилы! Сами на себя патогенетических уродов позвали! Ведь могли хотя бы попытаться защититься!!! Не жалко ни грамма!!! Терпилы!!!Алексей ТарасовНе верно! Этот херой выбирал именно тех, кто не в состоянии ответить! И кто же на деле эти герои и протестуны?МедбратНадеюсь им эти удары воздадутсяАлексей ТарасовВ Белоруссии да!Комментировать
Свежие комментарии