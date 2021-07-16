Политика как она есть

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Ради хайпа. В Кобрине хулиганы избивали случайных людей и снимали видео

Ради хайпа. В Кобрине хулиганы избивали случайных людей и снимали видео

  Вечером 15 июля в социальной сети появился видеоролик, в котором парень избивает случайных прохожих.

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Медбрат
Ублюдки
Алексей Тарасов
Там за кадром слышно подхихикивание мерзкой сучки. Интересно: а она осталась в стороне? И да, вот эти мрази наверняка из числа протестунов!
Fesko Yury
А "жертвы"- патологические терпилы! Сами на себя патогенетических уродов позвали! Ведь могли хотя бы попытаться защититься!!! Не жалко ни грамма!!! Терпилы!!!
Алексей Тарасов
Не верно! Этот херой выбирал именно тех, кто не в состоянии ответить! И кто же на деле эти герои и протестуны?
Медбрат
Надеюсь им эти удары воздадутся
Алексей Тарасов
В Белоруссии да!

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