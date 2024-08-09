Китайская фотоэлектрическая промышленность осваивает офшорные территории

Китайская фотоэлектрическая промышленность. На обширном соляном поле в городе Ингехай (Yinggehai), расположенном в автономном уезде Ледун Ли (Ledong Li) провинции Хайнань (Hainan) на юге Китая, массив из 434 000 фотоэлектрических панелей (PV) генерирует непрерывную подачу чистой энергии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии