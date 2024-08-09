Китайская фотоэлектрическая промышленность осваивает офшорные территории

Китайская фотоэлектрическая промышленность. На обширном соляном поле в городе Ингехай (Yinggehai), расположенном в автономном уезде Ледун Ли (Ledong Li) провинции Хайнань (Hainan) на юге Китая, массив из 434 000 фотоэлектрических панелей (PV) генерирует непрерывную подачу чистой энергии.