Трусова пожаловалась на учебу в МГУ

Российская фигуристка Александра Трусова пожаловалась на учебу на факультете журналистики МГУ. Спортсменка отметила, что получила список книг по русской литературе в МГУ, которые нужно прочитать за полгода, и назвала его очень большим.
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