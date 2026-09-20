Почему на советских авто бензобак не имел отдельного замка

Сегодня остро стоит проблема дефицита бензина и его краж, поэтому возникает вопрос, как его защищали на советских авто, если бензобак не имел отдельного замка: от экономии до идеологии «у нас не воруют».
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