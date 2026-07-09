Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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«Скажите, а с какой стати вы в этом году ни разу не позвали нас к себе на дачу?» спросила свекровь ровным, невинным голосом, раскрывая заранее подготовленную семейную ловушку

«Скажите, а с какой стати вы в этом году ни разу не позвали нас к себе на дачу?» спросила свекровь ровным, невинным голосом, раскрывая заранее подготовленную семейную ловушку

— Скажите, а с какой стати вы в этом году ни разу не позвали нас к себе на дачу? — спросила свекровь таким ровным, невинным голосом, будто у нее за спиной в эту секунду не шуршали пустые пластиковые судочки, заранее подготовленные для масштабного вывоза моей элитной черной смородины.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Опять украинский роман без конца.
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4 н.
Элеонора Коган
Надоело уже.
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4 н.
мария тинус
Пригород Полтавы... Опять хреня... До побачення, небратушки.
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4 н.