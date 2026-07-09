«Скажите, а с какой стати вы в этом году ни разу не позвали нас к себе на дачу?» спросила свекровь ровным, невинным голосом, раскрывая заранее подготовленную семейную ловушку

— Скажите, а с какой стати вы в этом году ни разу не позвали нас к себе на дачу? — спросила свекровь таким ровным, невинным голосом, будто у нее за спиной в эту секунду не шуршали пустые пластиковые судочки, заранее подготовленные для масштабного вывоза моей элитной черной смородины.