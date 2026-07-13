Всем детям в ЕС запретят соцсети. До 13 лет пользоваться соцсетями можно будет только ограниченное время.
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Всем детям в ЕС запретят соцсети. До 13 лет пользоваться соцсетями можно будет только ограниченное время.
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