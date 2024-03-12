Нефтяное "проклятье" России или почему расстроены либералы.

Лариса Фомичева

Вообще-то,все эти зелёные технологии-пустая дрисня.Нефть будет нужна до тех пор,пока она не закончится вообще на Планете.Самолёты,вертолёты,танки,сухогрузы,военные -гражданские корабли, и много чего ещё-на чём работают?А дизель-электростанции,там,где нет возможности иметь электричество?Опять же-даже электрические авто.Бензина можно с собой взять в канистрах-про запас.А вот электричество-в чём?