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Нефтяное "проклятье" России или почему расстроены либералы.

Нефтяное "проклятье" России или почему расстроены либералы.

Очень похоже, что в странах Запада и в рядах наших либералов появился новый танец.

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Комментарии
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Лариса Фомичева
Вообще-то,все эти зелёные технологии-пустая дрисня.Нефть будет нужна до тех пор,пока она не закончится вообще на Планете.Самолёты,вертолёты,танки,сухогрузы,военные -гражданские корабли, и много чего ещё-на чём работают?А дизель-электростанции,там,где нет возможности иметь электричество?Опять же-даже электрические авто.Бензина можно с собой взять в канистрах-про запас.А вот электричество-в чём?
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16 час.
Надежда
За эти самые природные ресурсы нас испокон веков ненавидели и завидовали нам немытые и источающие страшное амбре западные русофобы!😷
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12 час.

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