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Симоне Реста: «По-прежнему наблюдаем разницу в расходе энергии на болидах Расселла и Антонелли»

Заместитель технического директора «Мерседеса» Симоне Реста рассказал о том, что в команде продолжают работать над изучением проблемы в работе двигателя на болиде Джорджа Расселла.

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