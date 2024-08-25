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В зоне СВО ликвидировали «азовца», обменянного на пленных ВС РФ

В зоне СВО ликвидировали «азовца», обменянного на пленных ВС РФ

Российские военные ликвидировали в зоне спецоперации бойца националистического батальона «Азов»* Игоря Дубика, которого ранее вернули на Украину после обмена, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

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