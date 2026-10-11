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Украина несется к катастрофе. Эксперты о ближайшем будущем страны

Украина несется к катастрофе. Эксперты о ближайшем будущем страны

В экспертном сообществе обсуждают, можно ли еще рассчитывать на прекращение огня и на какие-либо мирные договорённости, или же Украине следует готовиться к повторению судьбы Парагвая .

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