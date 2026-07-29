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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Петренко: «Валиева и Малинин – уникальные спортсмены. Они толкнули и может еще толкнут спорт на более высокий уровень»

Олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко высказался о возвращении Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой .

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