Подразделения военной базы ЮВО в Южной Осетии проверили на способность вести разведку в горах

Способность подразделений военной базы вести разведывательные действия в горах Южной Осетии оценила комплексная комиссия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.
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