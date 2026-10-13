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Новости Брянска

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В Брянске жители услышали громкий грохот

В Брянске жители услышали громкий грохот

Поздним вечером 13 октября жители нескольких районов Брянска услышали серию громких взрывов в небе.Поздним вечером 13 октября жители нескольких районов Брянска услышали серию громких взрывов в небе.

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