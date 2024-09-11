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Неизвестный плюнул на символику Русской Общины и поцарапал стекло на машине с помощью кирпича

Неизвестный плюнул на символику Русской Общины и поцарапал стекло на машине с помощью кирпича

Avia.pro - СМИ Итак, представьте себе: тихий двор, обычный день, машина с символикой Русской Общины мирно припаркована на солнце.

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Комментарии
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Ч
Чужестранка
Словоблудие! А покороче можно было написать?
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2 час.
МП
Михаил Пантюхин
Слишком уж мягко написано и описано! Этого мастурбека от3,14здить казацкой насадкой а потом самогона продезенфицировать и вы3,14здить в кишлак с кирпичом, пусть своего иЩака рихтует дебил ржавый! Пора гнать этих мастурбеков , причём всех зверей из сразии и закавказья,  кроме криминала, терроризма, диверсий от них ничего и никакого толка нет! Они выезжают уже с ненавистью в Россию,  поэтому с них сразу брать на границе как гарантию по 500 000 рублей за   уважение к России   и коренному   народу России! А если что сказал или тем более сделал, нарушил закон, на легко до кишлака и 50 лет и белее запрет въезда в Россию!!!
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1 час.
А
Александр
Зачем в стране, да еще воюющей, правительством создается такая обстановка?
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58 мин.

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