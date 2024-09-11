Неизвестный плюнул на символику Русской Общины и поцарапал стекло на машине с помощью кирпича

МП

Михаил Пантюхин

Слишком уж мягко написано и описано! Этого мастурбека от3,14здить казацкой насадкой а потом самогона продезенфицировать и вы3,14здить в кишлак с кирпичом, пусть своего иЩака рихтует дебил ржавый! Пора гнать этих мастурбеков , причём всех зверей из сразии и закавказья, кроме криминала, терроризма, диверсий от них ничего и никакого толка нет! Они выезжают уже с ненавистью в Россию, поэтому с них сразу брать на границе как гарантию по 500 000 рублей за уважение к России и коренному народу России! А если что сказал или тем более сделал, нарушил закон, на легко до кишлака и 50 лет и белее запрет въезда в Россию!!!