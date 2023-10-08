Собянин: На МЦД пассажирам нравятся тактовое расписание и бесплатные пересадки

Пассажиры Московских центральных диаметров совершают 270 тысяч поездок ежедневно.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что каждый день пассажиры в столице совершают до 270 тысяч поездок на диаметрах внутри города.
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