Театр абсурда
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Театр абсурда

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Киев трясет от новой волны взрывов

Жители Киева в соцсетях сообщают о новом российском ударе по объектам военной инфраструктуры. Отдельные микрорайоны буквально трясет от взрывов.

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