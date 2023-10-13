В течение последней недели на улицах столицы дежурили 700 карабинеров

Генеральный инспекторат карабинеров сообщает, что в период с 5 по 12 октября 2023 года около 700 карабинеров в составе 39 смешанных патрулей и 202 независимых патрулей принимали активное участие в поддержании и обеспечении общественного порядка, охватывая в общей сложности 241 маршрут.