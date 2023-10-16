В Ивановской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Рассказываем, что будет с погодой в ближайшую неделю.ГУ МЧС по Ивановской области распространило штормовое предупреждение об усилении юго-западного ветра, который будет бушевать в регионе как минимум до вечера 16 октября.
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