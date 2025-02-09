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«Это огромные бабки»: Бывший подельник рассказал, зачем Зеленский занижает потери ВСУ

«Это огромные бабки»: Бывший подельник рассказал, зачем Зеленский занижает потери ВСУ

Офис Зеленского занижает потери ВСУ исключительно из корыстных соображений – чтобы на «мёртвых душах» воровать деньги из военной помощи Запада, которая идёт на закупку вооружений, обмундирования, питания, медикаментов и топлива.

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