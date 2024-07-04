В Курчатовском институте создали магнитный графен для компьютерной памяти

Физики Курчатовского института создали новый магнитный материал на основе графена, который может в будущем стать основой для новых технологий хранения, обработки и передачи информации, в частности – компьютерной памяти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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