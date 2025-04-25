Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте, уважаемые читатели. О том что власти нашей страны проводят полностью бездарную внешнюю политику знают многие.
Россия выделяла 2.5 млрд рублей на строительство парка аттракционов в Киргизии, в ответ там арестовали сотрудницу "Русского дома"
Комментарии
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Юрий Кушнарев
пока у власти путин все эти предложения бессмысленны.
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2 час.
ТН
Татьяна Новикова
Да правильно! У нас проблем нет в стране, не говоря уже о СВО. Лучше помочь на 2,5 млр. " братьям" на атракционы. Пусть они нам дальше помоями обливают и засылают в Россию своих для
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2 час.
Андрей
Наши противники в подобные Киргизии вкладывают в десятки раз больше... Только одна ошибка у есть у России... Россия в основном вкладывается в экономикии этих стран, а наши противники покупают элиту этих стран.. И если Россия уйдет из Киргизии, Таджикистана и т.д., то туда обязательно придут те, которых мы несколько столетий назад от туда выгнали... Вот головой понимаю, что надо помогать этим бывшим соотечественникам, а сердце однако против, уж больно быстро они забывают про все хорошее...
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55 мин.
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