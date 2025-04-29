Бойцы ВС РФ рассказали подробности боя за монастырь в Горнале

КУРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Российские военные из числа группировки "Север" держали позиции у Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале Курской области круглосуточно, несмотря на то, что ВСУ пытались 2-3 раза в день направлять на них дроны и обстреливать.