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Бойцы ВС РФ рассказали подробности боя за монастырь в Горнале

Бойцы ВС РФ рассказали подробности боя за монастырь в Горнале

КУРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Российские военные из числа группировки "Север" держали позиции у Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале Курской области круглосуточно, несмотря на то, что ВСУ пытались 2-3 раза в день направлять на них дроны и обстреливать.

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