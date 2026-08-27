Полет украинского разведывательного дрона над авиабазой Миллерово в Ростовской области с наблюдением за выкаткой авиации и удар дрона-камикадзе RAM-2X по РЛС «Небо-У» рядом с аэродромом.
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Полет украинского разведывательного дрона над авиабазой Миллерово в Ростовской области с наблюдением за выкаткой авиации и удар дрона-камикадзе RAM-2X по РЛС «Небо-У» рядом с аэродромом.
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