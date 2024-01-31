В Казани готовятся к запуску рельсо-струнных дорог

В Казани могут появиться рельсо-струнные дороги. Разработчики рельсо-струнных дорог утверждают, что данная система транспорта имеет низкий уровень энергопотребления и может достигать скорости до 80 километров в час.
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