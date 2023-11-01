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Лавров заявил о преодолении Россией попыток дестабилизации общества

Лавров заявил о преодолении Россией попыток дестабилизации общества

Россия справится с внешними попытками дестабилизировать свое общество. Об этом 1 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Нужны жёсткие меры, ни какие уговоры, увещевания и словоблудие не приемлемы. Прав Рамзан Кадыров, ой как прав! С бунтовщиками, смутьянами, провокаторами и прочей сранью надо разбираться по ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ - выстрел в вверх, если не понял, то в башку, на поражение и по херу кто это провокатор, смутьян и бунтовщик! После 5-го, 10-го у последующих начнут включаться мозги, если не начнут, то процесс будет продолжен. Не на долго, мозги все равно включаться. Как говорил Глеб Жеглов - ПРАВОПРЯДОК В СТРАНЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ НАЛИЧИЕ МПРЕСТУПЛЕНИЙ, А СПОСОБНОСТЬЮ ВЛАСТЕЙ ИХ ПРЕСЕКАТЬ.
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