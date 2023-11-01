Лавров заявил о преодолении Россией попыток дестабилизации общества

AB

Anlrey Boracow

Нужны жёсткие меры, ни какие уговоры, увещевания и словоблудие не приемлемы. Прав Рамзан Кадыров, ой как прав! С бунтовщиками, смутьянами, провокаторами и прочей сранью надо разбираться по ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ - выстрел в вверх, если не понял, то в башку, на поражение и по херу кто это провокатор, смутьян и бунтовщик! После 5-го, 10-го у последующих начнут включаться мозги, если не начнут, то процесс будет продолжен. Не на долго, мозги все равно включаться. Как говорил Глеб Жеглов - ПРАВОПРЯДОК В СТРАНЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ НАЛИЧИЕ МПРЕСТУПЛЕНИЙ, А СПОСОБНОСТЬЮ ВЛАСТЕЙ ИХ ПРЕСЕКАТЬ.