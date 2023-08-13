Почетный профессор Филип Вермуртель говорит, что следующую, уже запланированную, "пандемию" сатанисты запустят в конце 2024 года: ".
Профессор Вермуртель: запланированную "пандемию" сатанисты запустят в конце 2024 года
Комментарии
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Людмила Фирстова
А Вы проанализируйте последние годы,хотя бы с 2014 года,когда начали вводить санкции против России и до настоящего времени, сколько введено пакетов рестрикций? Экономика России устояла? А как насчёт Запада и США? Вот и сделайте выводы! Значит всё,что у нас делается - правильно! Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понять
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18 час.
Астон Мартин
а есть ли доказательства падения экономики запада , если есть то как то намекните где это подглядеть ???🤔 курс рубль доллар явно не в пользу рубля ...и причем очень красноречиво не в пользу ...
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11 час.
Людмила Фирстова
Астон, а Вы сами просветиться не желаете? У нас на сайте очень много информации есть именно на все эти темы, почитайте, а нет, так Google Вам в помощь! Пишите запрос и будет Вам "счастье" в виде многих ссылок на информацию, Вы только не ленитесь, прочитайте
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4 час.
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