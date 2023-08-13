Профессор Вермуртель: запланированную "пандемию" сатанисты запустят в конце 2024 года

Людмила Фирстова А Вы проанализируйте последние годы,хотя бы с 2014 года,когда начали вводить санкции против России и до настоящего времени, сколько введено пакетов рестрикций? Экономика России устояла? А как насчёт Запада и США? Вот и сделайте выводы! Значит всё,что у нас делается - правильно! Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понять

Астон Мартин а есть ли доказательства падения экономики запада , если есть то как то намекните где это подглядеть ???🤔 курс рубль доллар явно не в пользу рубля ...и причем очень красноречиво не в пользу ...