⛰ В горах Крыма спасли туристку, которая повредила ногу В районе горы Сокол в Судаке женщина получила травму ноги и не могла спуститься сама.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⛰ В горах Крыма спасли туристку, которая повредила ногу В районе горы Сокол в Судаке женщина получила травму ноги и не могла спуститься сама.