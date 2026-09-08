Путин рассказал Трампу о спекуляциях ЕС на теме "российской угрозы"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в беседе с лидером США Дональдом Трампом указал, что спекуляции о "российской угрозе" служат Европе лишь прикрытием для наращивания поддержки Киева и увеличения своих военных расходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым