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ТАСС

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Путин рассказал Трампу о спекуляциях ЕС на теме "российской угрозы"

Путин рассказал Трампу о спекуляциях ЕС на теме "российской угрозы"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в беседе с лидером США Дональдом Трампом указал, что спекуляции о "российской угрозе" служат Европе лишь прикрытием для наращивания поддержки Киева и увеличения своих военных расходов.

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