Член-корр РАН Москалев: создается тест, который оценивает старение по 15 генам

Разрабатываемый ПЦР-тест по молекулам РНК из клеток венозной крови позволит оценивать активность генов, связанных с 15 базовыми механизмами старения, и в перспективе может стать основой персонального подбора программ здорового долголетия.
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