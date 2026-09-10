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Член-корр РАН Москалев: создается тест, который оценивает старение по 15 генам

Член-корр РАН Москалев: создается тест, который оценивает старение по 15 генам

Разрабатываемый ПЦР-тест по молекулам РНК из клеток венозной крови позволит оценивать активность генов, связанных с 15 базовыми механизмами старения, и в перспективе может стать основой персонального подбора программ здорового долголетия.

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