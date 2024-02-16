Артиллерия ЦВО уничтожила пункт управления беспилотной авиации ВСУ

скриншот из видео Артиллеристы Центрального военного округа при поддержке расчета БПЛА "Орлан-10" уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ неподалеку от Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении спецоперации.
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