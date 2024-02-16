РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Старый дементор дед байден в сортир не ходит без одобрения сената и конгрессаБайден: США не см...
  • Сергей Oблезов
    15 млрд-это Зеленскому, а сколько попрошайкам ,которые бегают по Германии ?Шольц: Германия л...
  • Михаил Еграшин
    Дык, его по паркам водили, а не по заводам.Рабочая поездка П...

Артиллерия ЦВО уничтожила пункт управления беспилотной авиации ВСУ

Артиллерия ЦВО уничтожила пункт управления беспилотной авиации ВСУ

скриншот из видео Артиллеристы Центрального военного округа при поддержке расчета БПЛА "Орлан-10" уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ неподалеку от Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх