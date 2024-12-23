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Политика как она есть

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На водоемах европейской части России начал устанавливаться ледяной покров

На водоемах европейской части России начал устанавливаться ледяной покров

На водоемах европейской части России началось формирование ледяного покрова, его толщина достигает 30 см на больших водохранилищах, таких как Волга, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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