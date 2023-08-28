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Кровоизлияние в мозг: как выглядит Воробьёв после инсульта

Сейчас Алексей Воробьев востребованный и популярный артист. Он участвовал в третьем сезоне шоу "Маска", находился в костюме Монстрика, до этого на Новогодней "Маске" выступал в образе Шампанского, а сейчас является одним из судьей этого проекта.

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